Almanya’da çevreci gruba polis baskını

Almanya’da "Son Kuşak" adlı çevreci gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da son dönemde çeşitli eylemler gerçekleştiren “Son Kuşak” (Letzte Generation) adlı çevreci gruba yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Münih Başsavcılığı ve Eyalet Kriminal Dairesince yapılan açıklamada, 7 eyalette çevreci gruba ait 15 mekanda aramaların yapıldığı, 2 banka hesabına da el konulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu çevreci grup hakkında çok sayıda suç duyurusunun yapılmasının ardından 22 ila 28 yaşlar arasında 7 çevreci grup üyesi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, bu kişilerin suç örgütü kurmak ve suç örgütüne yardım etmekle suçlandığı kaydedildi.

Şüphelilerin “Son Kuşak” için yeni suç eylemlerini finanse etmek amacıyla bağış kampanyası düzenlediği aktarılan açıklamada, bu bağlamda ve en az 1,4 milyon avro toplandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, 2 şüphelinin ayrıca İngolstadt'a bir petrol boru hattına sabotaj yapmakla suçlandığı aktarıldı.

Hessen, Hamburg, Saksonya-Anhalt, Saskonya, Bavyera, Berlin ve Schleswig-Holstein'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 170 polisin görev aldığı kaydedildi.

Almanya’da “Son Kuşak” (Letzte Generation) adlı çevreci grup iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak trafikte araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Aktivistler müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı. (AA)

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