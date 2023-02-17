Abone Ol

Almanya’da çocuk istismarı içeren görüntüler bulunduran rahip hakkında soruşturma başlatıldı

Almanya'nın Recklinghausen kentinde savcılık, Katolik bir rahip hakkında çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Almanya’da çocuk istismarı içeren görüntüler bulunduran rahip hakkında soruşturma başlatıldı

Köln savcılığı bünyesindeki Siber Suçlar Merkezi sözcüsü, yaptığı açıklamada, verilerin incelenmesi sonucu şüpheli hakkındaki iddiaların doğrulandığını belirtti.

Tüm verilerin değerlendirmesinin uzun zaman alacağını ifade eden sözcü, ele geçirilen verilerin alışılmadık derecede çok olduğunu vurguladı.

Savcılık, Katolik rahip hakkında, çok sayıda çocuğa yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Müfettişler, rahibin dairesinde yaptıkları aramada bilgisayarlara, sabit disklere ve cep telefonlarına el koymuşlardı.

Rahip, aramada ele geçirilen delillerin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. (AA)

Portekiz kilisedeki cinsel istismar skandalını konuşuyorİlginizi ÇekebilirPortekiz kilisedeki cinsel istismar skandalını konuşuyorKilisenin cinsel istismar mağdurlarına milyonlarca avro tazminat kararıİlginizi ÇekebilirKilisenin cinsel istismar mağdurlarına milyonlarca avro tazminat kararı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam