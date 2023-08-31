Almanya’da çocuk yardımı rakamları belli oldu: 18 bin TL’yi geçiyor

Sosyal devlet anlayışına sahip olan ve Türkiye'de sık sık "Almanya bizi kıskanıyor" sözüyle gündeme gelen ülkede çocuklu ailelere yapılacak yardımın miktarı şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yoğun bir ekonomik krizin içinde olan Türkiye’de “Almanya bizi kıskanıyor” polemiğiyle gündeme gelen Almanya’da çocuk yardımı ile ilgili ilk rakamlar telaffuz edilmeye başlandı…

Federal Aile Bakanı Lisa Paus, yoksulluk riski altındaki çocuklara güvenli alan sağlamak için 636 euro (yaklaşık 18.550 TL) ödenebileceğini duyurdu. 2025’te en küçük çocuk için 530 euro ve en büyük çocuk için de 636 euro ödenebileceğini belirten Paus, bu rakamın 2024 için öngörülen rakamın yüzde 12 fazlası olduğunu söyledi.

Paus, gelecek yıl yüzde 3 gibi bir artışın da öngörüldüğünü dile getirdi. Bakan Paus, “Çocuklara eşit imkanlar ve sosyal yaşama daha fazla katılması için yeterli bir miktar” dedi. Almanya’da koalisyon hükümeti bir süredir şu an verilen aylık 250 euroluk (7291 TL) çocuk yardımını değiştirerek daha kapsamlı bir yardım paketi üzerinde çalışıyordu. Fakat çocuklara sunulacak yardımın miktarı bilinmiyordu.

HÜKÜMET ANLAŞTI AMA…

Yapılan açıklamada çocukların yaşı, ailesinin gelir durumu gibi durumlara göre çocuklara verilecek miktarın da artıp azalabileceği belirtildi. Alman hükümeti bir süredir bu konuda rakamı netleştirmeye çalışırken Yeşiller ve FDP arasında miktar konusunda bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, salı günü yaptığı açıklamada 6 yaşın altındaki çocuklar için 2024 yılında yardım miktarının 357 euroya çıkması gerektiğini ve 14-17 yaşlarındaki çocuklar için ise 471 euroya çıkması gerektiğini söylemişti.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

Türkiye’de de çocuklar için bazı maddi destekler sağlanıyor… Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise tek seferlik doğum yardımı ödemesi yapılabiliyor.

İkiz ya da üçüz doğuranlara ise 2 yıl boyunca çocuk başına aylık 400 TL veriliyor.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın sözleri sonrasında Almanya'ya Türk doktor akını: 'Giderlerse gitsinler' hatırası

İlginizi Çekebilir Erdoğan "Giderlerse gitsinler" demişti... Türk doktorlar Almanya‘ya akın etti

İlginizi Çekebilir Almanya'ya gitmek isteyen Türkler için online vize kolaylığı! İşte aranan şartlar

İlginizi Çekebilir AB'ye vize çağrısı: Türkiye'ye fiili ambargo uygulanıyor