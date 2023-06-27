Almanya’da da 6’lı masa kaybetti, aşırı sağ patlama yaptı

Almanya’nın Thüringen eyaletinde göçmen karşıtı aşırı sağcı parti AfD, büyük ve geleneksel partilerin oluşturduğu "6’lı ittifakı“ tek başına yendi. Tarihte ilk kez bir ilçeye AfD’li başkan seçildi. Hem hükümet hem de Hıristiyan Demokratlar oy kaybederken AfD, ülke genelinde yüzde 20’leri aştı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD (Almanya için Alternatif) partisi büyük patlama yaptı ve yüzde 20'yi aştı. Hatta, 10 yıllık tarihinde ilk kez büyük partileri devirip bir ilçede yönetimi ele geçirdi.

Başta hükümet partileri Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller olmak üzere, Sol Parti ve Hıristiyan Demokrat Parti'nin yanı sıra bir başka küçük partinin oluşturduğu 6'lı koalisyonu tek başına deviren AfD, Almanya tarihinde bir ilke imza attı.

Pazar günü Thüringen eyaletinin Sonneberg bölgesinde yapılan ikinci tur seçimlerde AfD'nin başkan adayı Robert Sesselmann, 6 partiye karşı tek başına yarıştı. 6 partinin ortaklık kurup Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) adayını desteklediği seçimlerde Sesselmann oyların yüzde 52,8'ini aldı. 6'lı masanın adayı olan CDU'lu isim ise yüzde 47,2'de kaldı. Sesselmann ilk turda oyların yaklaşık yüzde 48'ini almıştı ve ikinci tura kalmıştı.

YEŞİLLER'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bu arada ülke çapında yapılan anketlerde AfD'nin oyları, tarihindeki en yüksek seviyeye yükseldi ve yüzde 20'leri buldu. Geçen yıla kadar patlama yapan Yeşiller ise en az 6 puanlık kayıp yaşadı. Yeşiller yüzde 13'e indi. SPD yüzde 19'larda. CDU ise yüzde 26 civarında oy alıyor.

AfD'nin yükselişinin temelinde son yıllarda artan fiyatlar, emeklilerin geçim sıkıntısı, düzensiz göçmenler, şehirlerde yükselen şiddet olayları, Ortadoğu kökenli göçmenlerin şehirlerde klanlar oluşturması ve özellikle Doğu Almanya'daki işsizlik sorunları yatıyor.

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