Almanya’da gençlere 200 euroluk Kültür Kartı

Almanya'da bu yıl 18 yaşını dolduran gençlere 200 euro değerinde Kültür Kartı verilmesine yönelik uygulama başladı. Gençler kartla müze, tiyatro, konser ya da sinemaya gidebilecek, kitap ve enstrüman satın alabilecek.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da reşit olan gençlere hükümetten harçlık geliyor. Bu yıl 18 yaşını dolduran ya da dolduracak gençlere 200 euro maddi destek sunuluyor, ama para olarak değil Kültür Kartı (KulturPass) olarak.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre, gençler bu karttaki 200 euroyla kültür-sanat etkinliklerine katılabilecek. Örneğin müzeleri gezebilecek, sinema, tiyatro ya da konserlere gidebilecek.

Kartın kapsamı bununla da sınırlı değil. Gençler karttaki 200 euro ile kitap ya da enstrüman satın alabilecek. Ancak bu kart sadece gençlerin bizzat gittiği etkinlik ya da dükkanda kullanılabilecek.

100 MİLYON EURO BÜTÇE

Kültür Kartı ile amaç, uzun pandemi dönemi sonrası hem gençleri yeniden sosyal alana çekmek, kültür ve sanata ilgilerini teşvik etmek. Bunu yaparken yine pandemi döneminde kan kaybeden yerel kültür ve sanat merkezlerini, sanatçıları, kitapçıları ve bu alanda faaliyet yürüten tekelleşmemiş kurumları yeniden canlandırmak.

14 Haziran’da uygulaması başlayan Kültür Kartı şimdilik bir pilot proje. Gençler için bu kart kapsamında yaklaşık bir milyon 600 bin farklı etkinlik mevcut.

Gençlerin Kültür Kartı uygulamasından yararlanmak için yapmaları gereken, aplikasyon ya da internet üzerinden kimlik bilgilerini girerek kayıt olmak. Almanya’da ikametgahı bulunan, 2005 yılında doğan bütün gençler bu haktan yararlanabilecek.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Kültür Kartı için toplam 100 milyon euro bütçe ayırdı. Bu rakam ilk aşamada kulağa yüksek gelse de gençlerin tamamının karta başvurması halinde 50 milyon euro daha bütçe ayrılması gerekecek.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNDE DE VAR

Almanya gençlere Kültür Kartı pilot projesini hayata geçirirken diğer Avrupa ülkelerini örnek aldı. Örneğin İtalya’da “18app” adlı uygulama ile 18 yaşına girenlere 2016 yılından beri 500 euroluk kültür sanat çeki veriliyor. İtalya’da iktidardaki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri partisinin lideri Başbakan Giorgia Meloni, geçen yıl bu uygulamayı kaldıracağını duyurdu ama sonrasında planlarını şimdilik kaldırdı.

Fransa’da ise 2021 yılından bu yana 18 yaşına basanlara 300 euroluk bir bütçe ayrılıyor. İlk yıl gençler bu bütçenin dörtte üçünü kitaplara harcadı. Bunun üçte ikisini ise Japon Manga çizgi romanları oluşturdu. Sinema ve tiyatrolar bu programdan neredeyse hiç yararlanamadı.

İspanya’da ise geçen yıldan itibaren 18 yaşına basanlara 400 euroluk kültürel destek sunulmaya başlandı. Gençler bu desteğin yarısını canlı etkinlikler için harcadı.

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