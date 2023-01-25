Almanya’da gündem ‘Darbeci Nine’: “Hükümeti devirmeyi adım adım planladı”

Almanya'da şok etkisi yaratan hükümete ve cumhuriyete yönelik darbe girişimi planları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler arasında bir isim dikkat çekiyor. 75 yaşındaki emekli bir öğretmen Elisabeth R., darbeci grubu yöneterek kapsamlı bir hükümeti devirme planı hazırlamakla suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırma ve darbe planı yaptıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sanıkların “terör örgütü kurmak” suçuyla yargılanacağı açıklandı.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Nisan ve Ekim aylarında tutuklanan 5 zanlı hakkında iddianame hazırlandı ve duruşma yakında başlayacak.

Kendisine “Birleşik Vatanseverler” diyen grubun lideri olarak öne çıkan isim ise, adının Elisabeth R. olduğu açıklanan 75 yaşındaki emekli bir öğretmen. Alman basınında “Darbeci Nine” adıyla anılan kadın ve diğer dört sanık, otomatik silah ve tabancalarla yakalanmıştı.

Kendilerini İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) olarak tanımlayan bir başka aşırı sağcı gruba yönelik “Kangal Operasyonu” kapsamında binlerce polisin katılımıyla 7 Aralık’ta birçok adrese şafak baskınları düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

ÜÇ AŞAMALI DARBE PLANI HAZIRLADI

İmparatorluk Vatandaşları gibi Alman cumhuriyetini devirip yerine 19. yüzyıl Almanya'sındaki gibi bir imparatorluk kurma hedefiyle şiddet eylemleri planlayan Birleşik Vatanseverler grubunun, silahlı ayaklanma ve iç savaş için hazırlık yaptığı da belirtiliyor. “Darbeci Nine” de ordunun kontrolünü ve sivil yönetimi ele geçirmek amacıyla enerji hatlarını sabotaj, Covid önlemleri nedeniyle aşırı sağcıların sert eleştirdiği sağlık bakanının kaçırılması gibi adımları içeren üç aşamalı bir planı bizzat hazırlamakla suçlanıyor.

Plana göre bir aktör Başbakan Olaf Scholz kılığına girerek televizyonda hükümetin ve anayasanın askıya alındığını, monarşiye dönüldüğünü ilan edecekti. Saksonya'daki komşuları darbe planını yöneten yaşlı kadının, geceleri bahçeyle uğraşan “tuhaf biri” olduğunu söylemişti.

Birleşik Vatanseverler grubu üyelerinden olan bir muhasebeci, Alman ordusu ve polisinden bazı kesimlerin de darbeye destek vereceğini öne sürmüştü. Darbe planlarına Rusya'nın da dışarıdan destek verdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Almanya'da monarşiyi yeniden kurmak isteyen, kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşları olarak gören aşırı sağcıların sayısı iç istihbarat raporlarına göre 23 bini buluyor ve bunların önemli bölümü de eline silah almaya hazır.

Alman basınında yer alan haberlerde, darbe girişiminde yer alanlar arasında eski asker ve polisler, yargıçlar, müzisyenler ve doktorların olduğu aktarılmıştı.

İmparatorluk Vatandaşları'nın lideri olduğu öne sürülen ve Prens unvanını kullanan Heinrich VIII. Reuss’un, aralıkta tutuklanmadan önce geniş bir arazi satın almak için federal hükümet yetkilileriyle bir milyon euroluk sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı.

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