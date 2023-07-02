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Almanya’da ilk kez aşırı sağcı AfD’li bir siyasetçi belediye başkanı seçildi

Almanya'da ilk kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi.

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Almanya’da ilk kez aşırı sağcı AfD’li bir siyasetçi belediye başkanı seçildi

Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz’de yapılan seçimi AfD’nin adayı Hannes Loth kazandı ve böylece ilk kez AfD’den bir siyasetçi belediye başkanı seçilmiş oldu.

Yaklaşık 8 bin seçmenin bulunduğu ve katılım oranının yüzde 61 olduğu kaydedilen seçimde Loth oyların yüzde 51’ini aldı.

Loth’un ayrıca Saksonya Anhalt Eyalet milletvekili olduğu belirtildi.

Almanya’daki ilk AfD’li kaymakam olan Robert Sesselmann da geçen hafta Thüringen eyaletinin Sonneberg beldesinde yapılan seçimi kazanmıştı.

Anketlerde AfD’nin Almanya genelindeki oy oranı yüzde 20 civarında seyrediyor.

AfD’nin eyalet yapılanmasını Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi “kesinlikle aşırı sağcı”, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ise “şüpheli vaka” olarak sınıflandırıyor. (AA)

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