Almanya’da kamu çalışanları greve gidiyor

Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da bazı eyaletlerde, kamu çalışanlarına 3 Mart’ta “büyük uyarı grevi” çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısının ardından özellikle Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında çalışanların iş bırakması bekleniyor.

Sendikanın çağrısıyla 3 Mart’ta düzenlenecek büyük uyarı greviyle yerel ve federal kamu sektörü üzerindeki toplu pazarlık baskısının artırılması amaçlanıyor.

İşverenler, federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde yüzde 5 artış ve tek seferde toplam 2 bin 500 avro ek ödeme teklif etmiş ancak sendikalar, teklifi yetersiz bularak reddetmişti.

Sendikalar, ücretlerde yüzde 10,5 artış veya aylık en az 500 avro ilave zam talep ediyor. (AA)

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