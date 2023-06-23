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Almanya’da korkutan dolu yağışı: 4,5 santimetrelik dolu taneleri yağdı

Almanya'da meydana gelen dolu yağışı bölgede endişe ve panik yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:59 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Almanya’da korkutan dolu yağışı: 4,5 santimetrelik dolu taneleri yağdı

Almanya’nın Bad Berleburg kasabası sakinleri, korkutan bir dolu yağışına sahne oldu.

Büyüklükleri 4,5 santimetreyi bulan dolu taneleri bir anda bastırdı. Dev dolu tanelerinden korunmak için kapalı yerlere sığınan kasaba halkı, yağışın bitmesini bekledi.

Birçok bölge sakini ellerine aldıkları dolu tanelerini sosyal medyada paylaşırken, yağışlarda ekili alanların yanı sıra bazı araçların da hasar gördüğü duyuruldu.

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