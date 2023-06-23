Almanya’da korkutan dolu yağışı: 4,5 santimetrelik dolu taneleri yağdı
Almanya'da meydana gelen dolu yağışı bölgede endişe ve panik yarattı.
Almanya’nın Bad Berleburg kasabası sakinleri, korkutan bir dolu yağışına sahne oldu.
Büyüklükleri 4,5 santimetreyi bulan dolu taneleri bir anda bastırdı. Dev dolu tanelerinden korunmak için kapalı yerlere sığınan kasaba halkı, yağışın bitmesini bekledi.
Birçok bölge sakini ellerine aldıkları dolu tanelerini sosyal medyada paylaşırken, yağışlarda ekili alanların yanı sıra bazı araçların da hasar gördüğü duyuruldu.