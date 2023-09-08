Almanya’da ‘Rus casus’ alarmı! İddianame ortaya çıktı

Alman Federal Başsavcılığı, eski bir üst düzey BND çalışanı olan Carsten L. ve ona yardımcı olan iş insanı Arthur E.'nin Rusya'ya casusluk yaptığı suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi tamamladı.

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Alman Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Carsten L. ve Arthur E.’nin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanlarıyla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştıkları belirtildi. FSB’nin Carsten L.’ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro ve Arthur E.’ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L. ve Arthur E.’nin, geçen yılın eylül ayında FSB ile temas kuran bir Rus ile buluştukları, ardından Arthur E.’nin Moskova’ya defalarca seyahat ettiği kaydedildi. Carsten L.’nin BND’nin dahili veri işleme sistemlerinden toplam dokuz belge sağladığı ve bunları Arthur E.’ye vererek Moskova’daki FSB ajanlarına ilettiği ifade edildi.

Carsten L. Aralık 2022’den, Arthur E. ise ocak ayından bu yana tutuklu bulunuyor.

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