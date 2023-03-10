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Almanya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Almanya'daki Yehova'nın Şahidi merkezine düzenlenen saldırıda 6 kişi vurularak öldü. Saldırıda yaralıların da olduğu belirtildi.

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Almanya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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