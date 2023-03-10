Almanya’da şok: Kiliseye silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Almanya'nın liman şehri Hamburg dün gece korkunç bir saldırı ile sarsıldı...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’nın Hamburg kentindeki Alsterdof bölgesindeki Yehova Şahitleri’ne ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Hamburg polisi, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve organize bir suç olmadığını açıklarken henüz saldırganın motivasyonunun bilinmediğini de duyurdu. Resmi makamlar saldırıda ölenlerin sayısını açıklamazken Alman Bild gazetesi, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlerde saldırganın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Alman polisi, soruşturmanın devam ettiğini açıklarken olaya tanık olan bir kişi, “Silah sesleri duyduk. Arka arkaya 12 silah sesi duyduk. Daha sonra insanları binadan siyah torbalarda çıkardılar” dedi.

Olayın yerel saatle 21.00 sularında meydana geldiği belirtilirken yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Öte yandan özel koruma kıyafeti giyen polisler bina içerisinde bubi tuzağı bulunup bulunmadığına dair incelemelerde bulundu.

Son yıllarda bu tür silahlı saldırıların arttığı Almanya’da 2020 yılının Şubat ayında aralarında Türk kökenli göçmenlerin de olduğu 9 kişiyi öldüren bir aşırı sağcının saldırısı ülkeyi şoke etmişti. 2019 yılının Ekim ayında ise bir sinagoga düzenlenen saldırıda iki kişi yaşamını yitirmişti.

Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, “Yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Güvenlik güçlerimiz bütün güçleriyle çalışıyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Almanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var