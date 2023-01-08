Almanya’da şok: Kimyasal saldırı hazırlayan adam yakalandı: 72 saatte herkesi öldürecekmiş

Almanya pazar sabahına panikle uyandı... Kimyasal silah ile terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen bir adamın evine yapılan baskında endişe yaratıcı silahlar ele geçirildi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın kuzey batısındaki Castrop-Rauxel bölgesine sabah saatlerinde düzenlenen baskında terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen 32 yaşındaki bir İranlı ile bir başka adamın yakalandığı açıklandı.

Sabaha karşı terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleşen baskında polis ve güvenlik güçleri olası bir kimyasal terör saldırısına karşı oksijen maskeleri ve koruyucu elbiseler giydi.

Almanya’nın saygın medya kuruluşlarından Welt, ismi açıklanmayan adamın evinde siyanid ve risin isimli kimyasal maddeler bulunduğunu ve bunların kimyasal silah yapımında kullanılabileceğini duyurdu.

İç çamaşırlarıyla apar topar gözaltına alınan ve binadan çıkarılan adamın sorgusunun devam ettiği belirtildi. Yetkililer, “Gözaltına alınan kişinin devlete karşı çok ciddi bir terör saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı. Yetkililer ihbarın bir yabancı istihbarat biriminden geldiğini de aktardı.

Güvenlik güçlerinin zanlıyı birkaç gündür izledikleri de belirtilirken ismi açıklanmayan adamın bir hedef belirleyip belirlemediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

En toksik biyolojik madde olarak bilinen risin hava yoluyla bulaşabiliyor ve öldürücülüğü çok yüksek. Maruz kalınan doza göre 32 ile 72 saat arasında ölüme sebep olabiliyor. Siyanidin ise en ufak bir dozu bile insanları öldürebiliyor.

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