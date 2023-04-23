Almanya’da sokağı satın alan Türk’e kötü haber

Almanya’da sokağı satın alan ve "3 Mayıs’a kadar kullanım için para ödemezseniz kapatacağım" diyen Türk’e kötü haber geldi.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın Zweibrücken Kasabası'nda, 100 metre uzunluğundaki Siebenpfeifferstr.‘yi 2500 euro verip açık artırmayla alan Türk Yıldırım S. ile, sokaktaki Almanlar'ın kavgası büyüyor.

Yatırımcı Türk, Almanlar'a, “Para ödemezlerse geçiş hakkı vermem“ derken, belediyeden ilk kötü haber geldi.

Belediye, sokağın eski sahibinin 180 bin euroyu tutan tamir ve yenileme masraflarını ödeyemediği için sokağın açık artırmaya çıkarıldığını ve bu parayı yeni sahibi olan Yıldırım S.‘nin ödemesi gerektiğini belirtti.

“HEDİYE EDECEK HALİM YOK”

16 bina sahibi ve toplam 30 sokak sakini, “3 Mayıs'a kadar herkes kapısının önündeki bölümü satın almazsa, sokağa kapatacağım“ mektubuna karşı avukata başvurdu. Sokağın sahibi Türk ise, “Benim mülküm. Kullanmaları için para istiyorum. Kimseye hediye edecek halim yok“ dedi.

Gönderdiği mektupta kapısının önündeki bölümü satın almak isteyenlerin kendisine başvurmasını isteyen Yıldırım S.‘nin şu anda Türkiye'de olduğu sanılıyor.

EV BAŞINA 20 BİN EURO

Ev sahipleri, “Gözünü para hırsı bürümüş“ derken; Yıldırım S., kazanç amaçlı iş yapmasının normal olduğunu savundu. Restleşmenin sonucu merakla beklenirken daha önce de yaşanan benzer bir durumun her şey Yıldırım S. aleyhinde olduğunu gösteriyor.

İKİ YIL ÖNCE, SOKAK SAHİBİ KAYBETTİ

Türk vatandaşın sokağı satın almasından sonra araştırmalara başlayan mahalle sakinleri, benzer durumun iki yıl önce Schleswig Holstein'daki, Stormarn Kasabası'nda yer alan “Zum Forellenbach“ adlı sokağın satılmasıyla yaşandığını öğrendi.

Orayı satın alan kişi de, sokak sakinlerine mektup göndererek, “kapılarının önündeki bölümleri almalarını ya da geçiş hakkı için kendisine para ödemelerini“ istedi. Hatta sokağı da beton bloklar getirerek kapattı.

Yaşan durum sonrasında mahalleli mahkemeye gitti. Yerel mahkeme, sokağın kapatılamayacağına ve bu şekilde zorlama ile para istenemeyeceğine hükmetti.

ÜST MAHKEME ONADI

Üst mahkeme de kararı onadı. 7 Ekim 2021 tarihli karara da itiraz yolu kapatıldı.

Ayrıca Zweibrücken Belediyesi Tapu İşleri Dairesi, Yıldırım S.‘nin satın aldığı sokakta bazı mülk sahiplerine çoktan “geçiş hakkı“ verildiği ve bunun tescil edildiğini duyurdu.

Üst mahkeme kararının Yıldırım S.‘ye karşı örnek olarak gösterilmesi bekleniyor. Satın aldığı sokaktan yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Rheinböllen'de oturan Yıldırım S.‘nin açık artırma dosyasını iyi inceleyip incelemediği, 180 bin euroluk masrafı görüp görmediği ise bilinmiyor.

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