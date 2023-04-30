Almanya’da sokak satın alan Türk konuştu: 300 bin euroya satacağım

Almanya’da, 19 ev ve 30 daire olan 100 metrelik sokağı satın alan Türk iş insanı SÖZCÜ’ye konuştu. Sokağı kardeşi Yıldırım Sevindik ile alan Aziz Sevindik, "Açık artırmada ilk teklifi başkası verdi. Biz 2500 Euro verip aldık. 300 bin Euro’ya satacağız.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Zweibrücken kasabasında Siebenpfeiffer adlı 100 metrelik sokağı satın alan Yıldırım Sevindik ve ağabeyi Aziz Sevindik, SÖZCÜ‘ye konuştu.

Alman medyasının baskısından bunalan Sevindik kardeşler, boyun eğmeyeceklerini söylediler. Sorunun Türklerin o yatırımı yapmasını hazmedemeyenlerden kaynaklandığını iddia ettiler.

“BELEDİYE SEYRETTİ, BİZ ALDIK”

Almanya‘da emlak ve inşaat işleri yapan Sevindik kardeşler, sokağı almak için açık artırmaya tek girmediklerini, ilk fiyatı başkalarının verdiğini, belediyenin de izlediğini ve en yüksek fiyat 2500 Euro'yla aldıklarını anlattı.

Kardeşler, sokağın açık artırma öncesi hem belediyeye, hem de sokak sakinlerine teklif edildiğini ama onların ilgilenmediğini vurguladı.

Belediyenin, “180 bin Euro masraf var” diye baskı yapmaya çalıştığını, oysa sokağın altındaki kanalizasyon ve diğer hatlarla ilgili altyapıdan belediyenin sorumlu olduğunu, istedikleri zaman gelip tamirat, yenileme yapabileceklerini söyledi.

EVE GİRİŞİ ENGELLEMEYİZ

Sokağa başka giriş olduğunu, kimsenin evine girmesini engellemediklerini belirten kardeşler, haftaya sokağı tek yönden kapatacaklarını belirtti.

Ağabey Aziz Sevindik, “O sokağı almak icin başkaları da teklif verdi. Biz aldık. Almanlar‘ın derdi, sokağı bir Türk‘ün almış olması ve evlerinin değerinin düştügünü düşünmeleri. Bize medyayla baskı yapamazlar” dedi.

“300 BİN EURO'YA SATACAĞIZ”

Sevindik, sokağı 300 bin Euro‘ya satmayı planladıklarını belirterek, daha önce dava edilen başka sokağın farklı olduğunu, o sokağın insanların tek geçiş yeri olduğunu, kendi sokaklarının ise, insanların başka giriş imkanını kısıtlamadığını belirttiler.

Sevindik kardeşler, önce görülen benzer davayı oturanların kazanmadığını, sokak sahibi ile geçmek zorunda olanların anlaşmasıyla çözüldüğünü belirtti.

“GİDER, O SOKAĞI SÖKERİZ…”

Aziz Sevindik, “Bize medyayla baskı yapamazlar. Sökülecekse, gider biz sökeriz sokağı. İnşaat şirketimiz var. Satarsak ya da gelir elde edersek, bunu depremzedelere ve kanserli çocuklara bağışlayacağız” diye konuştu.

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