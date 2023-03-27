Almanya’da yaşam durdu: Grev başladı

Almanya bu sabah büyük grevle uyandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da pazartesi gününe ülkede son yıllarda gerçekleşen en büyük grev ile uyandı…

Ülke genelinde artan enflasyon sebebiyle ülkenin en büyük iki sendikası greve gitti. Ülkedeki toplu ulaşım dururken, havalimanları, limanlar, tren yolları, otobüsler ve metroda gerçekleşecek grev 24 saat sürecek.

Yaklaşık 3 milyon üyesi olan Verdi ve EVG sendikalarının başlattığı grev ile birlikte ülkede yaşam adeta dururken, özel araçlarıyla işlerine gitmek ve seyahat etmek isteyen Almanlar otoyollarda uzun kuyruklar oluşturdu ve yoğun trafik yaşandı. Sendika başkanları yaptıkları açıklamalarda zam talebinin “ölüm kalım meselesi” olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında doğalgazda Rusya’ya bağlı olan Almanya büyük darbe almış ve enflasyonun da artmasıyla birlikte zorlanmıştı. Almanya’da enflasyonun yüzde 9.3 artmasından sonra milyonlarca işçi, zam oranlarının artırılmasını istemişti.

Verdi yaklaşık 2.5 milyon işçi adına müzakerelere katılırken EVG de 230 bin işçiyi barındırıyor. Verdi yüzde 10.5 zam artışı ya da en az 500 euro zam isterken EVG ise yaklaşık yüzde 12 zam ya da aylık 650 euro zam istiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Deutsche Bahn ise, “Bu grev tamamen gereksiz, temelsiz ve aşırı” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı

İlginizi Çekebilir Almanya'da Pazartesi günü hayat duracak