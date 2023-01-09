Almanya’dan dil bilen Türklere çifte vatandaşlık hamlesi

Almanya, yabancıların daha iyi uyumu için vatandaşlık yasasını hazırladı. Ülkeye gönül bağı olan, uyum sağlayan ve dil bilenler 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabilecek. Başarılı ve yararlı kişiler için süre 3 yıl. Özellikle Türkler için çifte vatandaşlığın önü açılacak ve köken vatandaşlığı bırakmak gerekmeyecek. 67 yaşını aşanlarda dil şartı yok.

Ali GÜLEN

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Avrupa’da çifte vatandaşlığa en katı yaklaşan ülkelerden biri olan Almanya, “yeni nesil işçi göçü”ne hazırlanırken, öncelikle ülkedeki yabancıların daha iyi entegrasyonu için ilk adımı da vatandaşlıkta attı.

İçişleri Bakanlığı, koalisyon protokolünde öngörülen “hızlandırılmış ve kolay”, aynı zamanda da “çifte vatandaşlık” için tasarıyı hazırladı. Tasarı, hükümet ortaklarına inceleme için gönderildi.

Daha modern bir yasa için yola çıkan Sosyal Demokrat- Yeşil- Liberal hükümet, vatandaşlığı ana kural olarak “ülkeye uyum sağlayan, gönül bağı olan, Almanca bilen ve yararlı olana” verilmesini kararlaştırdı.

Tasarı meclise bu haliyle sunulur ve onaylanırsa, Alman vatandaşlığı şu hallerde mümkün olacak;

DAHA ERKEN VE KOLAY: Ülkede 5 yıl yaşayan ve yeteri kadar Almanca bilenler, Alman vatandaşlığını alacak. Kişi ülkeye yararlıysa, kendini anlatacak kadar Almanca biliyorsa üç yıl içinde istisnai durumdan Alman vatandaşlığını alacak. Bunun kriteri, okulda ve işte olağanüstü başarılar, gönüllü çalışma ve dil becerileri olacak.

67 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER: Yaşlı kuşakta iyi Almanca bilme şartı aranmayacak. Dil sınavları kolaylaştırılacak ve yaşlılar için Vatandaşlık Sınavı olmayacak. Bu özellikle, ülkede kaldıkları uzun sürede dil sorununu çözemeyen ama ülkede de sorunsuz çalışıp yaşayan kuşağı onurlandırmayı amaçlayan bir madde.

ÇOK EŞLİYE YASAK: 2019 yılında getirilen “Alman yaşam koşullarına uyma” şartı kalkacak. Ancak, “çok eşli olan”, kadın- erkek eşitliğine inanmadığını davranışlarıyla gösteren ya da böyle tanınan kişilere vatandaşlık verilmeyecek.

SEÇME MECBURİYETİ KALKACAK: 1 Ocak 2000'de yürürlüğe sokulan ve ülkede doğan yabancı çocukların, 18 yaşında birinden birini seçmesi şartıyla Alman vatandaşı yapılmasını getiren yasa kalkacak. Ülkede yasal olarak 5 yıl bulunan yabancıların çocukları doğumla Alman vatandaşı olacak. İsterse anne-babasının vatandaşlığını taşıyacak.

ÇİFTE VATANDAŞLIK: Koalisyon protokolünde, “Çifte vatandaşlığın sonraki nesillere aktarılması engellenecek” maddesi olsa da, yasa tasarısı çifte vatandaşlığın önünü açıyor ve Alman vatandaşlığını alırken, köken vatandaşlığının bırakılması şartını getirmiyor. Bu konunun, mecliste nasıl bir şekil alacağı henüz belli değil.

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