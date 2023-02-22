Almanya’dan İranlı elçilik çalışanlarına sınır dışı

Alman hükümeti, İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya, İran’ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan etti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada, İran’da Alman asıllı İranlı Cemşid Şarmehd hakkında alınan idam kararını eleştirerek, “Alman hükümeti, İran Büyükelçiliğinin 2 üyesini istenmeyen kişi ilan etti ve Almanya’yı terk etmeleri için kısa bir süre verdi” ifadesini kullandı.

Baerbock, Şarmehd’e yönelik idam kararının ardından İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa çağırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

“Kendisine, bir Alman vatandaşının haklarının ağır şekilde ihlal edilmesini kabul etmediğimiz bildirildi. Sonuç olarak Alman hükümeti, İran Büyükelçiliğinin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan etti ve Almanya’yı terk etmeleri için kısa bir süre verdi. İran’ı Cemşid Şarmehd’in idam cezasını iptal etmeye ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak kendisine adil bir temyiz süreci tanımaya çağırıyoruz.”

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede “terör eylemleri düzenlemekle” suçlanan Cemşid Şarmehd’i idama mahkum etmişti.

İRAN’DAN İNGİLTERE’YE TEPKİ

Bu arada İran, İngiltere’nin yaptırımlarına tepki olarak bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere Büyükelçiliğinin Geçici Maslahatgüzarı Isabelle Marsh, İran’a yönelik asılsız suçlamaların sürdürülmesini protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” ifadesine yer verildi. (AA)

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