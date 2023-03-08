Almanya’dan Ukrayna’yı zora sokacak iddia

Almanya'nın Kuzey Akım'a yönelik sabotajları Ukrayna yanlısı bir grubun düzenlemiş olabileceği iddiası ortalığı karıştırdı. AB'nin de gündemine gelen konuyla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'dan açıklama geldi.

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Reznikov, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri savunma bakanları gayri resmi toplantısında, ABD ve Alman basınında çıkan haberlerdeki Kuzey Akım doğal gaz boru hattına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı gruplarca düzenlendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

“TUHAF BİR HİKAYE”

Bakan Reznikov, “Benim için bu, bizimle hiçbir ilgisi olmayan tuhaf bir hikaye. Resmi soruşturmanın tüm detayları ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Bu bizim istihbarat için iltifat gibi fakat bunlar bizim eylemlerimiz değil.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA YAPTI İDDİASI

New York Times gazetesi, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik geçen yıl eylül ayında düzenlenen sabotajlardan Ukrayna yanlısı bir grubun sorumlu olduğuna dair istihbarat elde edildiğini açıklamıştı.

Almanya’da kamu yayıncısı ARD ve Zeit gazetesinin haberinde de Kuzey Akım’a yönelik sabotajları Ukrayna yanlısı bir grubun düzenlemiş olabileceği iddia edilmişti.

Geçen yıl eylül ayında düzenlenen sabotajla Rusya ile Almanya’yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında büyük hasar meydana gelmişti. (AA)

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