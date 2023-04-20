Almanya’nın gözünü para bürümüş: Depremzededen 4500 euro istediler

6 Şubat depreminde, Malatya’daki evi yıkılan 75 yaşındaki Döndü Nine’nin Almanya’ya gelmesi için, "4500 Euro depozito" yatırılması istendi. 20 yıldır Almanya’da yaşayan, 200 metrekarelik evde oturan, yardım almayan oğlu Murat Alabaş, 2.5 aydır annesini getiremiyor. Araya Eyalet Başbakanı’nı bile sokan Alabaş’ın annesine davetiye bile gitmedi.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da hükümet, “Türkiye'deki deprem mağdurlarına hızlı ve az bürokrasi ile vize” kararı aldı ama bir çok bölgede henüz tek bir vize bile verilmedi.

Gaziantep'in kardeş şehri Ludwigshafen'de, 75 yaşındaki Döne Alabaş'a “depremzede vizesi” verilebilmesi için, 4500 Euro (yaklaşık 95 bin TL) depozito yatırılması istendi. Kolay vize açıklaması yapan Almanya’dan yaklaşık 2.5 aydır vize için ön davetiye bile çıkarılamadı.

İNSANLIK YERİNE PARA…

Depozito talebi Malatyalılar Federasyonu Başkanı olan ve Ludwigshafen'de yaşayan, İyi Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Meclis üyesi Murat Alabaş'ın depremde evi yıkılan annesini getirmek istemesiyle başladı.

Belediyede herkesi tanıyan, hatta kentin bağlı olduğu Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dryer ile tanışan, Türk toplumu adına iyi ilişkiler kuran Alabaş, depremden 15 gün sonra annesini getirmek için yabancılar dairesine yazdı.

TÜM SİYASİLERİ DEVREYE SOKTU

22 Şubat 2023 tarihli yazıya cevap bile verilmedi. Alabaş, Mart'ın ortasında yeniden hatırlatma yazısı gönderdi ve durumu Belediye Başkanı‘na iletti.

Türk kökenli Belediye Meclis üyeleri devreye girdi. Ardından 28 Mart günü Lutwigshafen Yabancılar Dairesi'nden Bay R. bir cevap gönderdi ve, “Annenizin üç ay kalacağını belirtmişsiniz. Her ay başına 1500 Euro depozito (kaution) yatırmanız lazım. İşlem masrafı da ödeyeceksiniz” diye yazdı.

Cevap verilmemesini ve Almanya'da 200 metrekare evi olduğu halde, zorluk çıkarılmasını anlamayan Murat Alabaş, konuyu Eyalet Başbakanlığı'na iletti. Bu sefer işlem iyice durdu ve Yabancılar Dairesi Başkanı, “Bizi şikayet etmişsiniz. Kimse bir şey yapamaz” diyerek yanıt verdi.

“ÖNCE PARAYI YATIRIN…”

Belediye ve Başbakanlık ise 20 yıldır Almanya'da yaşayan ve sosyal yardım almayan Murat Alabaş'a mektup göndererek, “Geliriniz davetiye için 490 Euro az görünüyor. Bu nedenle depozito yatırmalısınız” cevabı verildi.

Alabaş, depozit yatırmayı da kabul etti ancak bu kez de onlarca sayfa form doldurması istendi. Depremin üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen evi yıkılan Döndü nine, Almanya'ya oğlunun yanına gelemedi.

İlginizi Çekebilir Almanya Cumhurbaşkanı, Nazi suçları için Polonya'dan af diledi

İlginizi Çekebilir Nazi kampından sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf

İlginizi Çekebilir Tatil gemisinde aldatma rezaleti: Sevgilisini kamerada başka bir kadınla yakaladı

İlginizi Çekebilir Anaokulunda rezalet: 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

İlginizi Çekebilir Tüyler ürpertici anlar: Eve girdi, uyuyan kadını seyretti