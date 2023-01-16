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Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği silahların detayları paylaşıldı

Alman hükümeti, Ukrayna'ya silah destek paketi duyurdu. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Ukrayna'ya ulaştırılan ve ulaştırılması planlanan silahların listesi yer aldı.

Sozcu.com.tr
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Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği silahların detayları paylaşıldı

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, “Federal Hükümet, ortakları ve müttefikleri ile yakın koordinasyon içinde Ukrayna ordusunu desteklemektedir. Bu liste, Ukrayna’ya yönelik ölümcül ve ölümcül olmayan Alman askeri desteğine genel bir bakış sunmaktadır” denildi.

Listede gönderilmesi planlanan silahlar arasında 40 Marder tipi piyade savaş aracı, Patriot hava savunma sistemi ve füzeleri, 100 bin ilk yardım kiti ve gözetleme amacıyla kullanılan 114 insansız hava aracı yer aldı.

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