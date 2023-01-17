Almanya’nın yeni savunma bakanı belli oldu

Almanya'nın yeni savunma bakanı Boris Pistorius oldu.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir kamuoyundan tepkilerin yükseldiği Almanya’nın savunma bakanı Christine Lambrecht’in görevden ayrılması sonrasında yerine gelecek isim belli oldu.

Aşağı Saksonya’nın İçişleri Bakanı olarak görev yapan Sosyal Demokratlardan Boris Pistorius’un yeni savunma bakanı olarak atandığı duyuruldu. İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamada hükümetin de bu gelişmeyi doğruladığı belirtildi.

ESKİ BAKAN TEPKİ TOPLAMIŞTI

Christine Lambrecht, görev süresi boyunca gaflarıyla öne çıkmış ve kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Aralık 2021’de Savunma Bakanı olan Lambrecht'in ilk röportajlarından birinde ordudaki rütbeleri bilmediğini söylemesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ocak 2022’de Ukrayna’ya 5 bin miğfer göndereceğini açıklaması tepki toplamıştı.

Savunma Bakanı Lambrecht'in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Lambrecht ve oğlu, ziyaretin ardından tatile çıkmıştı. Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti.

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