Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Pistorius göreve başladı

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’den atama belgesini aldıktan sonra Federal Meclis'te yemin ederek göreve başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu sabah Başbakan Olaf Scholz ve selefi Christine Lambrecht ile Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Savunma Bakanlığı görevine getirildiğine ilişkin atama belgesini aldı.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya acımasız bir şekilde saldırmasının milyonlarca insanın acılar yaşamasına neden olduğu ve Avrupa güvenlik düzenini tahrip ettiğini belirtti. Tehditler ve jeopolitik değişimlerin olduğu ortamda Alman ordusunu caydırıcı ve savunmaya hazır hale getirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Avrupa’nın ortasında güçlü bir ülke olarak sadece kendimize yönelik değil başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Yalnız değiliz, ortaklarla ittifak içindeyiz. Bu ortaklar bize güvenmeli ve güvenecekler” şeklinde konuştu.

Daha sonra Bellevue Sarayı'ndan ayrılan Pistorius, Federal Meclise geldi ve yemin ederek göreve başladı. Bakan Pistorius, bugün ayrıca görevinin ilk gününde Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelecek.

Lambrecht, 16 Ocak’ta Başbakan Scholz'a istifa mektubunu sunmuş, 17 Ocak’ta da Boris Pistorius’un yeni Savunma Bakanı olacağı açıklanmıştı. (AA)