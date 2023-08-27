Almanya’ya kaçak Türk akını sürüyor! Viyana’yı aştılar Linz’de yakalandılar

Türkiye’den yola çıkıp Balkan rotasından Almanya’ya gitmek isteyen bir kamyon dolusu kaçak, Viyana’yı geçti ama sınıra yakın Linz‘de yakalandı. Aralarında Türkler’in de olduğu kaçakları kamyona balık istifi dolduran üç Türk kaçakçı da gözaltına alındı.

Ali GÜLEN

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Avrupa’ya kaçak akını sürüyor. Balkan ve Doğu Avrupa rotasından gelen, birçoğu Türk yüzlerce kaçak her gün Almanya'ya girmeye çalışıyor. Şu ana kadar gelen kaçakların sayısı 300 bini aştı. Gelenlerin dörtte birine yakını ise Türk.

BİRÇOK ÜLKEYİ GEÇTİLER

Avusturya'nın Linz Kenti'nde siyah tente ile örtülü bir kamyonette 53 kaçak yakalandı.

Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'yı da geçen kaçaklar, Almanya'ya yaklaşık 200 kilometre kala yakalandı.

Bunların çıkış merkezinin Türkiye olduğu ve aralarında Türkler'in de bulunduğu belirtildi. Almanya'ya girmek üzereyken yakalanan kaçaklar gözaltına alındı.

Üçü Türk, biri Suriyeli dört kişi de insan ticaretinden gözaltına alındı. Yaşları 18, 24 ve 28 olan üç Türk'ün, insan ticareti yapmak suçundan tutuklandığı açıklandı.

BAŞKA BİR ARAÇ POLİSE ÇARPTI

Cumartesi günü de, Salzburg yakınlarında içinde 11 kaçağın bulunduğu bir araç durduruldu. İnsan tacirlerinin önce sürücü değiştirdiği, direksiyona bir kadının geçtiği ve ardından kaçmaya çalıştığı, kaçtıkları aracın polis arabasıyla çarpışması sonucu iki polisin yaralandığı açıklandı.

Bir Alman ve bir Suriyeli insan taciri gözaltına alındı. Kaçakların, Polonya ve Çekya sınırından Almanya’ya akını da devam ediyor.

Almanya’da bu durum sert şekilde tartışılırken, diğer AB üyesi ülkelerle birlikte çözüm aranıyor.

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