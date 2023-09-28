Altına kaçıran devlet başkanı kameralar önünde böyle zorlandı

Moskova'ya resmi temaslarda bulunmak üzere giden Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in kulaklığını takmak için zorlandığı anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Güney Sudan’ın Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in Rusya’nın başkenti Moskova’da çekilen görüntüleri şaşkınlık yarattı…

Daha önce resmi bir tören sırasında herkesin gözü önünde altına kaçıran Mayardit, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Mayardit’in kameralar önündeki hali gündem oldu.

Kameralar önüne açıklamalarda bulunmak üzere Putin’le birlikte çıkan Mayardit’in tercüme için gerekli olan kulaklığı takamaması, zor anlar yaşanmasına sebep oldu. Birkaç dakika boyunca kulaklığı takamayan Mayardit’e Putin yardımcı olmaya çalıştı. Putin birkaç kere Mayardit’e kulaklığın nasıl takıldığını göstermeye çalıştı.

Kameralar önünde mevkidaşını bekleyen Putin’in, Mayadit’in çabasını izlediği anlar anbean kayıtlara geçti. Bir süre sonra Mayardit kulaklığı takınca görüşme resmi olarak başladı.

2011’deki kuruluşundan bu yana Güney Sudan’ın lideri olan 71 yaşındaki Mayardit’in sağlık sorunları nedeniyle tuvaletini tutamamış olabileceği belirtildi.

2024’te seçimlere gidecek ülkede, Mayardit’in 13 yıllık iktidarını sürdürmeye çalışması bekleniyor. Güney Sudan’da seçimler darbe girişimi ve siyasi krizler nedeniyle iki defa ertelenmişti.