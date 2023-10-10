İngiltere’de ana muhalefet liderine ‘ışıltılı’ protesto

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, konuşma yapacağı sırada sahnede protesto ile karşı karşıya kaldı. Yaz Ashmawi isimli iklim aktivisti, yaptığı 'ışıltılı' eylemin ardından gözaltına alınırken Starmer'in yaşadığı şok yüzüne yansıdı.

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İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, bugün Liverpool'da partisinin bir konferansına katıldı.

Sahneye çıkan Keir Starmer’a yaklaşan 28 yaşındaki Yaz Ashmawi, ana muhalefet liderinin üzerine parıltılı kağıtlar döktü.

Starmer’ın şok yaşadığı anlarda Ashmawi “Bir halkın evini talep ediyoruz. Krizdeyiz, krizdeyiz. Bütün geleceğimiz tehlikede” şeklinde ifadeler kullandı.

Bu sırada sahneye gelen korumalar eylemciye müdahale etti.

Polis, 28 yaşındaki kişinin, huzuru bozma ve kamuyu rahatsız etme şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Protesto, Starmer’ın konuşmasının önüne geçerken güvenlik zafiyeti de sorgulandı.

Ashmawi'nin Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) isimli bir iklim örgütünün üyesi olduğu basına yansıdı. Yaz Ashmawi'nin aynı zamanda bir fotoğrafçı olduğu öğrenildi.

İngiltere merkezli olan ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla eylemler yapan Yokoluş İsyanı, 2023'e girerken kamu düzenini bozucu eylemlerini durduracağını açıklamıştı.

Türkiye'de de destekçileri bulunan iklimci grup internet sitesinde kendini “Yokoluş İsyanı veya Extinction Rebellion başta fosil yakıt ve hayvancılık endüstrisi olmak üzere küresel şirketlerin ve onların desteklediği siyasetçilerin neden olduğu kitlesel yokoluşa ve toplumsal çöküşe dur diyen uluslararası bir harekettir” ifadeleriyle tanımlıyor.