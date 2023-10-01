Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili ABD’den açıklama

Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası birçok ülkeden kınama mesajları geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ankara'daki terör saldırısını kınadığını ifade etti.

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Ankara’da bugün İçişleri Bakanlığı önündeki 38 TP 962 plakalı gri renkli bir minibüsün içinde patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde 2 teröristin bombalı saldırıda bulunduğunu açıkladı. Saldırı sonrası birçok ülkeden kınama mesajları yayınlandı.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıyı kınadığını kaydederek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Bakan Blinken, “NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız.” ifadesini kullandı.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj’ın mesajı yayımlayarak, Begaj’ın her türden terör eylemini şiddetle kınadığı, Türk halkı ve hükümetiyle sarsılmaz dayanışmasını ifade ettiği aktarıldı.

Terör eylemlerinin “sivil düzen ve huzuru” hedef aldığını kaydeden Begaj, “Bu tür terör eylemleri eski bir dünyanın yaklaşımları olup, modern dünyanın ilke ve değerlerine aykırıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutluk’un, terör saldırısını şiddetle kınadığını vurgulayarak, “Bu (saldırı), Avrupa’dakilerin birçoğunun, Türkiye’yi terörle mücadelesinde daha iyi anlamasına ve desteklemesine yardımcı olmalı.” görüşünü dile getirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı da terör saldırısının ardından yayımladığı mesajda, Arnavutluk’un, Ankara’daki terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilerek, “Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve her türlü terörü reddediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.” paylaşımına yer verildi.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Bujar Osmani ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AGİT’in hesaplarını etiketleyerek, “Kuzey Makedonya, Türkiye’nin yanındadır. Terörle mücadele, hiçbir zaman önemini kaybetmeyen ortak bir mücadeledir.” ifadesini kullandı.

LİBYA

Libya Dışişleri Bakanlığının, “Hükümetimiz” adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamasında, Ankara’daki terör saldırısı kınandı.

Libya’nın terörle mücadelesinde kardeş Türkiye’yle dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, Libya’nın terörün her türlüsüne karşı olduğu ve net bir tutum sergilediği vurgulandı.

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