Ankara’dan İsrail’in Gazzelilere süre vermesine tepki

Hamas'ın saldırısı sonrasında Gazze'yi bombalayan İsrail'in bölgede yaşayan sivillere evlerini terk etmeleri için süre vermesine Ankara'dan çok sert tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı, bugün İsrail-Hamas hattında yaşanan gelişmelerle ilgili çok sert bir açıklama yaptı…

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yaşayanlara “güneye gidin” diyerek süre vermesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur” ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın son kısmında ise, “İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz” denildi.

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