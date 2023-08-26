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Annesi arabada unuttu, 16 aylık bebek sıcaktan öldü

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.

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Annesi arabada unuttu, 16 aylık bebek sıcaktan öldü

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

6 SAAT SONRA YOLDAN GEÇEN BİRİ FARK ETTİ

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti. (AA)

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