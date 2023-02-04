Antalya’daki hastanenin ücretini ödeyemeyen İngiliz aile, bağış kampanyası başlattı

Tatile geldiği Türkiye’de rahatsızlanan ve Antalya’da hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki bir İngiliz’in durumu ülkesinde gündem oldu. Kızı, 2 milyon 270 bin TL’yi bulan hastane masrafını ödemek için bağış kampanyası başlattı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'ye tatile gelen ve rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan 79 yaşındaki bir İngiliz'in ailesi, Türkiye'deki hastane masraflarını ödeyebilmek için internette bağış kampanyası başlattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan yaşlı kadın Türkiye'deki arkadaşlarını ziyaret ettiği sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede zatürree teşhisi konan ve yoğun bakıma alınan kadının ailesi, sigorta şirketinin 100 bin sterlini (2 milyon 270 bin TL) aşan hastane masrafını ödemeyeceğini öğrenince şok oldu.

Giderek artan hastane masraflarını ödeyemeyen yaşlı kadının ailesi, İngiltere'de başlattıkları kampanyayla bağış toplamaya başladı.

Kadının kızı Lucy Groves, GoFundMe sitesinde başlattığı kampanyada, Antalya'daki hastanede baypas ameliyatı geçiren annelerini İngiltere'ye götürmek istediklerini ama önce Türkiye'deki hastaneye olan borçlarını ödemek zorunda olduklarını ve bu miktarı terk başına karşılayamayacaklarını söyleyerek yardım istedi.

Türkiye'deki İngiliz konsolosluğuyla da temasa geçtiğini kaydeden Groves, annesiyle sadece üç defa WhatsApp üzerinden iletişim kurabildiğini, yaşlı kadının bilmediği bir ülkede yapayalnız kaldığını söyledi.

‘TÜRKİYE’DE REHİN TUTULUYOR’

Hastanenin yaşlı kadının pasaportuna el koyduğu ve borcunu ödeyene kadar ailesiyle video görüşmesi yapmasına da izin vermediği öne sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesi haberi, “İngiliz büyükanne Türk doktorlar tarafından rehin alındı” ifadeleriyle aktardı.

Yaşlı kadının şu anda bilincinin açık olduğu ancak hâlâ yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

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