Evdeki tehlike: Avustralya’daki baskında radyoaktif madde ele geçirildi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletinin başkenti Sidney'deki apartman dairesine düzenlenen baskında radyoaktif izotop içeren madde bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABC News’in haberine göre, Avustralya Sınır Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Sidney Havalimanı’nda çalıştığı bilinen kişinin evine baskın düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, evde radyoaktif izotop içeren maddenin bulunduğu belirtildi.

NSW Yangın ve Kurtarma ekibinden uzmanlar, dairede bulunan izotopların düşük seviyede radyasyon yaydığını ve bu maddenin birçok farklı alanda kullanıldığını açıkladı.

Maddenin uygun ve koruyucu kaplarda muhafaza edildiğini bildiren uzmanlar, radyasyon sızıntısı tehlikesinin olmadığını ve maddenin mühürlendiğini belirtti.

BÖLGE GÜVENLİ

Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (ANSTO) da bölgeye destek ekibi yollandığını, apartmanın çevresindeki 10 metrelik alanın kısa süreli yasaklı bölge ilan edildiğini açıkladı.

Radyasyon testi için hastaneye gönderilen apartman sakinlerinin hiçbirinde normalin üstünde radyasyona rastlanmadığı kaydedildi.

Çevre koruma yetkililerince radyasyon tehlikesi bulunmadığının saptanmasının ardından bölgenin güvenli olduğu duyuruldu.

Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA), nükleer özellikli izotopların (radyoizotop) sağlık, tarım ve radyo farmakoloji gibi birçok alanda kullanıldığını bildirdi.

Ajans sözcüsü, konuyla ilgili, “Radyoaktif tehlike, radyoizotopun türüne ve nasıl muhafaza edildiğine bağlı değişebilir.” ifadesini kullandı. (AA)

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