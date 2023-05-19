Arap Birliği zirvesi: Suudi Prens, Esad’ı sarılarak karşıladı

Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları sürerken, Suriye lideri Esad bugün yıllar sonra ilk defa Arap Birliği zirvesine katıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Esad'ı zirve girişinde sarılarak karşıladı.

Sozcu.com.tr

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Suriye'de 2011'de başlayan savaşın ardından Şam'ın uluslararası diplomasi arenasına dönüşüne sahne olan Suudi Arabistan'daki Arap Birliği zirvesi başladı.

2010'dan beri ilk defa Arap Birliği zirvesine katılmak üzere Cidde’ye giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, zirve girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Suudi Prens'in sarılarak sıcak bir şekilde karşıladığı Esad, zirvedeki aile fotoğrafında da Mısır lideri Abdulfettah Sisi'nin yanında durdu.

Suriye son dönemde bir dizi Arap ülkesiyle ve Türkiye'yle ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atarken Esad’ın Suudi Arabistan Kralı’nın davetiyle ülkeye gittiği belirtilmişti.

Arap Birliği ülkede patlak veren savaş nedeniyle 12 Kasım 2011’de Suriye’nin üyeliğini askıya almış, Suudi Arabistan dahil birçok birlik ülkesi Esad yönetimine karşı savaşan silahlı muhalifleri desteklemişti.

‘ABD’Yİ ÜZECEK YAKINLAŞMA’

Suriye hükümetinin Rusya ve İran'ın askeri desteğiyle savaşta üstün gelmesiyle son dönemde birçok bölge ülkesi yön değiştirerek Şam’la normalleştirme adımları atıyor. Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs’ta Suriye’nin örgüte dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Uzmanlar, Esad'ın Cidde'deki zirveye katılımını Suriye'ye yönelik yıllardır süren dışlamanın sona erdiğinin en önemli göstergesi olarak niteliyor. Reuters'a konuşan Körfez ülkelerinden kaynaklar, bu sürecin ABD'yi üzeceğine inandıklarını ifade etti.

ABD uzun süredir Türkiye ve diğer ülkelerin Suriye'yle yakınlaşmasına karşı açıklamalar yapıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, “Esad rejimiyle normalleşmeyi ve ortaklarımızın bu yönde adım atmasını desteklemiyoruz” demişti.

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