Tepkiler artıyor, Fas, Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı

İsveç'te polis koruması altına Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı tepkiler büyüyor. Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Yemen'in yanı sıra, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı. Fas, Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı.

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Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen’in yanı sıra, Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç’in başkenti Stockholm’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

■ Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade edildi.

■ Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da olayı tüm dünyadaki Müslümanların duygularını alevlendirecek tehlikeli, provokatif bir adım olarak tanımladığı açıklamasında, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine nefret ve taassup duygularının bertaraf edilmesi için acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

■ Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında nefret dolu aşırılık yanlısı bir hareket tarafından İslami kutsal münasebetlerin olduğu bir süreçte dünya çapında Müslümanların duygularını kasıtlı provoke etmenin hesaba çekilmesi ve bunu teşvik edenlerin tümünün cezalandırılması gerektiği kaydedildi. Bakanlık, hoşgörü değerlerine inanmayan, nefret kültürünü hedef alan bu türden tacizlerin engellenmesine ilişkin önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

■ Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine tepki gösteren kurumlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi de yer aldı. KİK yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin aşırılık, çekememezlik ve nefreti gösterdiğini, İsveç makamlarının bunların durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi gerektiği istendi.

■ Filistin, İsveç’in başkenti Stockholm’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasını “İslam dini ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi” olarak değerlendirerek kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stockholm’de nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından İslam dini ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi olarak Kur’an-ı Kerim’in bir nüshasının yakılması ve ona saygısızlık edilmesi suçunu kınıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim yakma eyleminin, “insan hakları ilkelerine, hoşgörü değerlerine, diğerini kabul etmeye, demokrasiye ve tüm dinlerin mensupları arasında barış içinde bir arada yaşama değerlerine karşı açık bir saldırı” olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Bu ırkçı eylemin ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu ve dünyadaki milyonlarca Müslüman’ın hissiyatına dokunduğu” kaydedildi.

■ Arap Parlamentolar Birliği de yapılanın dünya Müslümanları için kışkırtıcı bir eylem olduğunu belirterek, “İsveç makamlarının bu türden provokatif eylemlere devam etmesini” kınadı.

■ Lübnan’daki Yüksek İslami Şii Konseyi, olayı İslam ümmetine karşı bir saldırı, din ve inanç özgürlüğüne karşı açık bir ihlal olarak niteledi. Şii Konseyi açıklamasında, halklara ve aydınlara yapılan çağrıda bu “din savaşının” karşısında ciddi bir şekilde durulması ve İsveç hükümetine baskıların artırılması istendi.

■ Ürdün, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hamas Hareketi ve İslami Cihad Hareketi, olaya ilişkin daha önceki açıklamalarında tepki ve kınamalarını duyurmuştu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Fas, Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı

Fas, Kur’an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm’deki Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkeye, İsveç’in Rabat’taki maslahatgüzarını da Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ve elçilere ilişkin atılan adımın Fas Kralı 6. Muhammed’in bizzat talimatıyla olduğu kaydedildi.

İsveç hükümetinin Stockholm’de bir cami önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına yeniden izin verdiği ifade edilen açıklamada, olay “Hac mevsimi ve Kurban Bayramı gibi kutsal bir dönemle eşzamanlı bir milyardan fazla Müslümanın duygularının duvardan duvara vurulduğu yeni sorumsuz bir saldırı” olarak nitelendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkeler arasındaki olabilecek siyasi tutumlar ya da anlaşmazlıklar ne olursa olsun, Fas Krallığı, Müslümanların inancının bu yolla aşağılanmasını kabul edilemez görmektedir. Yine hoşgörü ilkeleri ve evrensel değerlerin, bazılarının görüşlerini kavramaya ve aynı zamanda bir milyardan fazla Müslümanın inançlarını az dikkate almaya indirgenmesi mümkün değildir.”

Açıklamada, provokatif, tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin İsveç hükümetinin rızasıyla gözler önünde gerçekleşmesine karşı Kral 6. Muhammed’in talimatıyla Rabat’taki İsveç maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve saldırının şiddetle kınandığı, kabul edilemeyen bu davranışın reddedildiği kaydedildi.

Aynı şekilde süresi belirsiz olmak üzere Stockholm’deki Fas Büyükelçisi’nin de istişare amacıyla ülkeye geri çağrıldığı bildirildi.