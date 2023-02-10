Arjantin, Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderiyor

Arjantin, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor.

Sozcu.com.tr

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Arjantin Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansı, açıklamasında, Türkiye’nin Buenos Aires yetkilileriyle yapılan istişarenin ardından bazı anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero başkanlığında Türk makamlarıyla bir araya gelen Ulusal Güvenlik Bakanlığı, “Arama kurtarma çalışmalarında uzman personel ve köpeklerden oluşan 28 kişilik bir ekip gönderilmesi kararlaştırıldı” ifadesini kullandı.

Arama kurtarma ekibinin Adana’da 10 gün kalacağı kaydedilen açıklamada, burada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliğinde çalışacağı ifade edildi.

Arama kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayarak Buenos Aires'ten yola çıktı. (AA)

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