Arşivler açıldı: Mustafa Kemal Atatürk’ün yakından çekilmiş videosu yeniden gündem oldu

1900'lerin başında Fransız bankacı Albert Kahn'ın oluşturduğu fotoğraf arşivi kamuoyuna açılınca, Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı fotoğraflar yeniden gündem oldu...

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın ünlü müzelerinden Albert Kahn Müzesi, yüz yıllık arşivini kullanıma açtı… Müzenin resmi olarak arşivini bütün kullanıcılara açmasıyla birlikte binlerce fotoğraf ve video yeniden paylaşılmaya başlandı.

1908 yılında Fransız bankacı Albert Kahn’ın dünyanın farklı ülkelerindeki fotoğrafçılara talimat vererek başlattığı arşiv çalışması yıllar sonra kamuoyunun kullanımına açıldı.

1931’de yaşanan büyük buhran sonucunda iflas edene kadar geçen onlarca yıl boyunca Kahn’ın talimatı doğrultusunda dünyanın birçok farklı ülkesinde gündelik yaşamı, siyaseti ve doğayı kayıt altına alan fotoğrafçıların çalışmaları yayınlandı.

Müzenin resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraf ve sessiz filmlerde Bilecik’ten Edirne’ye, İzmir’den Hatay’a kadar birçok şehir de yer alıyor.

Ağırlıklı olarak 1922-1923 yılları arasında çekilen görüntülerde savaş sonrasında Türkiye’nin toparlanma çalışmaları görülürken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de fotoğraf ve videoları yer aldı. Bazıları daha önce çıkan fotoğraf ve videolar yeniden gündem oldu.

Fotoğraf ve videolarda gündelik yaşam da bütün berraklığıyla gözler önüne seriliyor.

Fotoğraflarda Kurtuluş Savaşı sonrasında özellikle İzmir, Aydın, Bilecik gibi şehirlerde adeta taş üstünde taş kalmadığı ve düşman güçlerin büyük bir hasar verdiği görülüyor.

Fransa’daki müzenin kamuoyunun kullanımına açtığı fotoğraf ve videolarda Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gündelik yaşamdan görüntülerin yanı sıra Mısır’dan Japonya’dan Avrupa ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden birçok fotoğraf ve video yer alıyor.

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