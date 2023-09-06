Artan kiralar canından bezdirdi: 28 yaşında teknede yaşamaya başladı

İngiltere'de yaşayan bir kadın, kaldığı evin kirasıyla baş edemeyince çareyi tekneye taşınmakta buldu.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki Shannon Lane, ev sahibinin, kirasını yaklaşık 2.400 TL (90 dolar) artırarak aylık ödemelerini ayda 32 bin TL’den (1.200 dolar) yaklaşık 34 bin 500 TL’ye (1.290 dolar) çıkarmasının ardından Londra’daki ortak bir apartman dairesindeki odasını bir tekneyle değiştirdi.

Şimdi tekneye, kamu hizmetleri de dahil olmak üzere ayda 11 bin TL’nin (400 dolar) biraz üzerinde bir para ödüyor.

Lane’in iddiasına göre ev sahibi sadece kirasını artırmak dışında, başka bir kiracı daha eklemek ve yeni bir yatak odası oluşturmak istedi. Bu da daha fazla paraya daha az alan anlamına geliyordu.

Eski ev sahibi hakkında Caters Haber Ajansı’na konuşan genç kadın, “Sahte bir duvar inşa edip yemek odasına başka birini almak ve orayı penceresiz bir yatak odası haline getirmek istediler ki bunun yasa dışı olduğundan oldukça eminim. Temel olarak kiralama işini kendimce bitirdim. Kredi çektim ve o anda tekneyi satın aldım.” dedi.

EK MASRAFLAR BİLE EVDEN UYGUNA GELİYOR

Serbest çalışan yapımcı, bir tekne satın almayı planlamasa da, şimdi Londra’nın Notting Hill ve Mile End mahalleleri arasında yaşıyor.

Dar tekneler, Whilton Marina’ya göre yalnızca 1,8 metre genişliğinde olduğundan genellikle kanallarda gezinmek için kullanılıyor.

Her yıl yapılması gereken bakımların olduğunu söyleyen Lane, “Su geçirmez olduğundan emin olmak için dibini boyamalısınız. Fiyatı 34 bin TL (1.257 $) civarında ama yine de oldukça ucuz.” dedi.

Yaşam masraflarına ek olarak, sigorta için yılda yaklaşık 3.300 TL (125 dolar) ve lisans ücreti için de 27 bin TL (1000 dolar) ödüyor.

Ayrıca iki yaşındaki köpeği Gilbert ile yalnız yaşadığı için kendisini daha güvende hissetmek adına tekneye çeşitli kilitler ve alarmlar da ekledi.

YENİ YAŞAMINDAN OLDUKÇA MEMNUN

Teknede yaşamaya başladığından beri bir sürü yeni arkadaş edindiğini bildiren Lane, “Teknelerde yaşayan kimseyi tanımıyordum. Bunun kırsal kesimdeki insanların veya daha yaşlı nesillerin yaptığı bir şey olduğunu düşünürdüm. Benim neslimdeki insanların bunu yapabileceğini bilmiyordum.”

“Ama gözlerimi açtım. Londra’nın kanallarında yaşayan benim yaşımda birçok insan var ve onlar tekne hayatına alışmamda bana yardımcı oldular.” dedi.

Teknede yaşamanın en iyi tarafının ona istediği yere seyahat etme özgürlüğü vermesi olduğunu söyleyen kadın, en kötüsünün de tuvaletinin olmaması olduğunu söyledi.

“Tuvaletimi boşaltmam gerekiyor. Temelde dev bir kuyu. Bunu iğrenç bir noktaya götürüp boşaltmanız gerekiyor ve bazen dolu ya da tıkanmış oluyor.” diyen Lane, yine de ilgi duyabilecek herkese bu yaşam tarzına bir şans vermesini tavsiye ediyor.

Genç kadın son olarak, “Araştırmanızı yapın. Genel olarak yaşam tarzı hakkında bilgi edinin. Bir evde sahip olduğunuz lükslere sahip olamazsınız, ancak eğer özgür bir ruha sahipseniz, ben bunun için ‘yapın’ derim. diye ekledi.

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