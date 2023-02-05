ASEAN’DAN İsveç, Danimarka ve Hollanda’ya tepki
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları İsveç, Danimarka ve Hollanda'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınadı.
ASEAN Dışişleri Bakanları dün bölgesel konuları ele almak için Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bir araya geldi.
ASEAN’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantıda aşırı sağcı siyasetçilerin geçen ay İsveç, Danimarka ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i yakmasının ve yırtmasının “en güçlü şekilde” kınandığı belirtildi.
Bu eylemlerin “dini hoşgörüye zarar verdiği” bildirilen açıklamada, ifade özgürlüğünün “sorumlu şekilde” uygulanması gerektiği vurgusu yapıldı.
Toplantıda, Myanmar’da 2021 darbesi sonrası gelişmeler ve bölgesel barışın sağlanmasına ilişkin adımlar da ele alındı.
ASEAN, Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması’na uyma taahhüdünü de yinelerken, egemenlik ihtilaflarının odağında bulunan Güney Çin Denizi’nde yapıcı ve barışçıl bir yaklaşım sergilenmesi çağrısı yaptı.
KURAN’I KERİM’E YÖNELİK SALDIRIDA BULUNULMUŞTU
İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
Paludan, 27 Ocak’ta da Danimarka’da cami karşısında ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.
Hollanda’da da ırkçı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur’an-ı Kerim yırtmıştı. (AA)