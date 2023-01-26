Aşırı sağcı parti, İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu hakkında işlem yapılmasını istedi
İsveç'te hükümeti dışarıdan destekleyen İsveç Demokratlar Partisi, Kur'an-ı Kerim'i yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan için "Kitap yakan aptal" ifadesini kullanan İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu hakkında soru önergesi verdi.
İsveç Demokratlar Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Björn Söder, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün yanıtlaması için parlamentoya soru önergesi sundu.
Önergede, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak’ta Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ı protesto etmek için İstanbul’da düzenlenen eylem hatırlatıldı.
İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin, konsolosluğun camına “Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz” yazısı astığı hatırlatılan önergede, “İsveçli yetkililer, ifade özgürlüğü çerçevesinde gösteri yapan birisi hakkında bu pankartı nasıl asabilir?” diye tepki gösterildi.
Önergede, İsveç’in resmi makamının Paludan’a hakaret edemeyeceği belirtilerek, Dışişleri Bakanı Bilsström’ün bu konuda cevap vermesi istendi.
Sorumlular hakkında işlem yapılması istenen önergede, “İstanbul Başkonsolosluğu’nda yaşananlar nedeniyle bakan ne gibi önlemler almayı planlıyor?” diye soruldu.
NELER YAŞANMIŞTI?
HÜDA-PAR ve Kur’an Nesli Platformu üyeleri, 22 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ı protesto etmek için İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapmıştı.
Eylem sırasında İsveç’in Beyoğlu’ndaki İstanbul Başkonsolosluğunun camına konsolosluk görevlilerince, “Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz.” yazılı kağıt asılmıştı. (AA)