Aşırı sıcak can aldı: İsrailli asker eğitimde öldü

İsrail’de bir askerin, sıcak hava dalgası nedeniyle eğitim tatbikatı sırasında öldüğü bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Elad kenti yakınlarındaki bir ormanda eğitim tatbikatı sırasında bir askerin yere yığılarak öldüğü belirtildi.

Hillel Nehemiah Ofen adlı 20 yaşındaki askere olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekiplerinin, Ofen'in sıcak çarpması veya susuzluk nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Ordu, askerin muzdarip olduğu, altta yatan herhangi bir sağlık sorunu hakkında bilgisi olmadığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Ölümcül olayın ardından, İsrail ordusu Kara Kuvvetleri, çarşamba (16 Ağustos) sabah 5’e kadar tüm eğitim tatbikatlarını durdurdu.

UÇUŞLARDA RÖTARLAR BEKLENİYOR

Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin en büyük havaalanı Ben-Gurion Havaalanı’nda çok sayıda uçuşta gecikme yaşanması bekleniyor.

İsrail Havalimanları İşletmesinden yapılan açıklamada, “Hava koşulları ve bunun kontrol ünitelerindeki teknik sistemlere etkisi nedeniyle ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla havalimanına iniş yapan uçuşların geçici olarak iptal edilmesine karar verildi.” ifadeleri yer aldı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı İsrail'de, özellikle ülkenin güney kesimlerinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşanıyor.

Sağlık yetkilileri, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde güneşten kaçınılması, bol su içilmesi ve özellikle çocuk ve yaşlıların güneşte kalmamasına dikkat edilmesi için çağrı yapıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Ülke kavruldu: Sıcaklık 50 dereceyi geçti

İlginizi Çekebilir Sıcak havalara dikkat! Telefonunuzu öldürebilir