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Aşırı sıcaklar nedeniyle Yunanistan’da 6 kişi öldü

Komşu Yunanistan’da son 24 sat içerisinde aşırı sıcaklar nedeniyle baygınlık geçiren 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölenlerden 4'ünün denizden çıkarıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER
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Aşırı sıcaklar nedeniyle Yunanistan’da 6 kişi öldü

Yunanistan'ın Batı Trakya ve Ege kıyılarında son 24 saat içerisinde Kavala, Halkidiki, Selanik ve Katerini kentlerinde denizden yarı baygın çıkarılan 4 kişi ile sahildeki 2 kişinin, baygınlık geçirmeleri nedeniyle ambulanslarla hastanelere taşındıkları, ancak yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Ölenlerden birinin 22 yaşında olduğu ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldığı ancak kurtarılamadığı belirtilerken, ölen 6 kişiye otopsi yapılacağı bildirildi.

Ege'de hava sıcaklıklarının 38 derecenin üzerine çıkacağı ve sert rüzgarların oluşacağı bilgisi verildi.

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