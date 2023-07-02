Aşırı sıcaklar nedeniyle Yunanistan’da 6 kişi öldü
Komşu Yunanistan’da son 24 sat içerisinde aşırı sıcaklar nedeniyle baygınlık geçiren 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölenlerden 4'ünün denizden çıkarıldığı belirtildi.
Yunanistan'ın Batı Trakya ve Ege kıyılarında son 24 saat içerisinde Kavala, Halkidiki, Selanik ve Katerini kentlerinde denizden yarı baygın çıkarılan 4 kişi ile sahildeki 2 kişinin, baygınlık geçirmeleri nedeniyle ambulanslarla hastanelere taşındıkları, ancak yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.
Ölenlerden birinin 22 yaşında olduğu ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldığı ancak kurtarılamadığı belirtilerken, ölen 6 kişiye otopsi yapılacağı bildirildi.
Ege'de hava sıcaklıklarının 38 derecenin üzerine çıkacağı ve sert rüzgarların oluşacağı bilgisi verildi.