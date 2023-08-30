‘Aşk dolandırıcılığı’ ülkeyi karıştırdı! Onlarca kişi gözaltında…

Endonezya polisi 88 Çin vatandaşını telefon ve internet üzerinden sınır ötesi "aşk dolandırıcılığı" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını bildirdi.

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Endonezyalı yetkililer, Çin Güvenlik Bakanlığından gelen bir ihbar üzerine aralarında 5 kadının da bulunduğu 88 şüphelinin Batam Adası’nda gözaltına alındığını açıkladı.

Polis Sözcüsü Zahwani Pandra Arsyad, şüphelilerin bir telefon ve online aşk dolandırıcılığı topluluğunun üyeleri olduğuna inandıklarını söyledi.

Arsyad, söz konusu kişilerin hedeflerinin çoğunun, “insani duygularını” manipüle etmelerinin ardından para transfer etmek için kandırılan Çinliler olduğunu aktardı.

Şüphelilerin ocaktan bu yana turist vizesi kullanarak Çin’den Endonezya’ya üçer aylık sürelerle geldiklerini aktaran Arsyad, Çin’in şebekelerini çökertmesinin ardından bu kişilerin suçları Endonezya’da işlediklerini söyledi.

Yapılan ön soruşturma kapsamında, topluluğun yıl başından beri faaliyet gösterdiğinin ve Çin’de yüzlerce kurbanı tuzağa düşürdüğünün ortaya çıktığı ancak ne kadar para topladıklarının belli olmadığı ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltına alınanların Endonezya’dan sınır dışı edilmelerinin planlandığı belirtildi.

Endonezya polisinin şüphelilerle ilgili göçmenlik yetkilileri ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde olduğu kaydedildi. (AA)

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