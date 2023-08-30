Askeri mezarlıkta twerk rezaleti

Ukraynalı askerlerin bulunduğu mezarlıkta, babalarının mezarını ziyaret eden iki kız kardeşin twerk yapması tepki topladı. Daha sonra yayınladıkları mesajda özür dileyen ve hatalı olduklarını söyleyen kız kardeşler hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sozcu.com.tr

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Babaları Rus işgaline karşı Ukrayna’yı savunurken öldürülen iki kız kardeş, ölen askerlerin mezarları başında dans edip twerk yaptı. Çektikleri görüntüleri internette yayınlayan kız kardeşler hapis cezasıyla karşı karşıya…

Dailymail’de yer alan habere göre, tepkiler üzerine açıklama yapan iki kız kardeş, mezardaki babalarının bu hareketlerini komik bulacağını iddia ederek kendilerini savundu. Kız kardeşler daha sonra hata yaptıklarını ve videonun uygunsuz olduğunu kabul etti.

Ukrayna polisi, kızların görüntüleri Instagram’da paylaşmasının ardından görüntüleri gördü ve büyük bir öfke yarattı. Bunun üzerine Ukrayna Polisi bir saatten kısa bir süre içinde kızların izini buldu ve gözaltına aldı. Yetkililer, adı açıklanmayan iki kardeşin bir mezara saygısızlık etmekle suçlanacağını ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini doğruladı.

“PİŞMANLIK DUYUYORUZ”

Tepkiler sonrası açıklama yapan kız kardeşlerden biri şu açıklamayı yaptı:

* Kız kardeşim ve ben özür diliyoruz. Vatanımız için şehit düşen her askeri onurlandırıyoruz. İzium yakınlarında şehit düşen babamızın mezarını ziyaret ettik. Ne yazık ki bu tür bir video yayınlamak çok doğru değildi, ancak kahramanları karalamak niyetinde değildik.

* Davranışımız rahmetli babamızın cenaze geleneklerine bakış açısını anlamamızla bağlantılıydı. Yani o sırada yanlış bir şey görmedik ama şimdi pişmanlık duyuyoruz.

SKANDAL OLAY 24 AĞUSTOS’TA YAŞANDI

Kız kardeşler, skandal olayı 24 Ağustos’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Orman Mezarlığı’nda babalarının mezarını ziyaret ederken gerçekleştirdi. Telefon görüntülerinde siyah bluzlar ve dar şortlar giymiş olan iki genç kız kardeş, çiçeklerle ve Ukrayna bayrağıyla süslenmiş asker mezarları arasında durarak dans ederken görülüyor.

Kızlardan biri önce asker mezarlarının yanında kayıt yapmak için telefonu yere koyarken görülüyor, ardından kollarını havaya kaldırarak sallanmaya başlıyor. Telefonla konuşuyor gibi görünen kız kardeşi daha sonra onlara katılıyor ve kamera önünde twerk yaparken görülüyor.

Kız kardeşlerinin babalarının Donetsk bölgesinin doğusundaki Izium yakınlarında öldürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Tugayında görevli bir asker olduğu bildirildi.

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