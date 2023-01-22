Atina uçağında bomba paniği
Polonya'nın Katowice kentinden Atina'ya giden ve içinde 192 kişi bulunan Ryanair hava yollarına ait Boeing 737 tipi yapılan bomba ihbarı üzerine Atina’ya acil iniş yaptı.
Polonya’nın Katoviçe kentinden Atina’ya giden ve içinde 192 kişi bulunan Ryanair hava yollarına ait Boeing 737 tipi uçak havadayken bomba ihbarı yapıldı.
UÇAĞA ÜSKÜP ÜZERİNDE İKEN BOMBA İHBARI YAPILDI
NATO tarafından yapılan alarmda içerisinde 192 yolcusu bulunan uçağın, Üsküp üzerinde iken alınan alarmın hemen ardından iki adet F 16 savaş uçağı tarafından takibe alındığı, uçağın Ege Denizi üzerine yönlendirildikten sonra Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nın boşaltılarak acil önlem alındığı ve uçağın saat 17.40'ta hava limanına indiği belirtildi.
YOLCULAR TEK TEK ARANDI
Atina'daki uluslararası havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat Birliği ve bomba uzmanları yolcuları tek tek arayıp havalimanı bekleme salonuna aldığı belirtildi.
Yolcuların uçaktan tam tahliyesinin ardından uçakta bomba araması yapılacağı ve havalimanında uçuşların geçici bir süre için durdurulduğu açıklandı.