Atina’da polis ekiplerine saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırmaları sonucu bir polisin yaralandığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırmaları sonucu bir polisin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, olayın sabahın erken saatlerinde başkent Atina’nın Eksarhia semtinde meydana geldiği belirtildi.

Yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırdığı bilgisine yer verilen haberlerde, olaylarda bir polisin yaralandığı ifade edildi.

Haberlerde, polisin saldırganların yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Atina’nın Zografu semtinde cuma akşamı da yüzleri maskeli bir grup, polis ekiplerine molotofkokteyli ile saldırmış, çıkan olaylarda park halindeki bir aracın yakıldığı kaydedilmişti. (AA)