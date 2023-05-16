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Atina’dan Fransız gazetesine Türkiye haritası tepkisi

Fransız Le Monde gazetesinin Yunan adalarını Türkiye haritasına eklemesi Atina'nın tepkisini çekti.

Sozcu.com.tr
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Atina’dan Fransız gazetesine Türkiye haritası tepkisi

Fransa merkezli Le Monde gazetesinin Türkiye’deki seçimlere ilişkin haberinde Yunan adalarını Türk toprakları içinde göstermesi Atina’nın tepkisine neden oldu.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre Atina hükümeti, Yunanistan’ın Paris Büyükelçisi’ne talimat vererek duruma müdahale etmesini istedi. Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın talimatıyla Yunanistan’ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis Le Monde ile iletişime geçti.

Yunan büyükelçi, gazeteye gönderdiği mektubunda, “yayınlanan bilgilerin doğruluğu ve kesinliğini netleştirmek ve okur kitlesinde oluşabilecek kafa karışıklığını önlemek için söz konusu haritanın derhal silinerek gazetenin İngilizce ve Fransızca çevrimiçi versiyonunda yeniden yayınlanmamasını” talep etti.

Kısa süre sonra gazetenin haberinde durumu değiştirdiği görüldü.

Ege adaları ve adaların silahlandırılması, Ankara-Atina hattında anlaşmazlık yaratan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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