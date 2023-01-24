Avrupa Birliği, uzayı yeni ‘muharebe’ alanı olarak görüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uzayı gelecekteki rekabet ve "bir çeşit muharebe" alanı olarak değerlendirdiklerini, buna göre hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

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Josep Borrell, Avrupa Uzay Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, uzayın stratejik bir etki alanı haline geldiğini, artık hayatın her alanında etkin olduğunu, güvenlik ve savunmada da ana muharebe alanlarından biri olarak görüldüğünü belirtti.

“Uzay artık en azından rekabet ve cepheleşmenin meydana geleceği bir çeşit muharebe alanı oldu.” diyen Borrell, yeryüzündeki jeopolitik rekabetin uzayda artacağı öngörüsünü paylaştı.

Borrell, “Giderek daha rekabetçi ve çekişmeli olacak bir uzay ortamına hazırlanmalıyız.” ifadesini kullandı.

“UZAYDAKİ UYDULARIN YÜZDE 10’UNU ORDULAR KULLANIYOR”

Dünya genelinde hükümetlerin geçen yıl uzay çalışmalarına 100 milyar dolar ayırdığını kaydeden Borrell, uzayda şu anda 5 bin 500 uydunun yörüngelerinde dolaştığını belirtti.

Borrell, “Uzaydaki 5 bin 500 uydunun yaklaşık yüzde 10’u ordulara ait veya ordular tarafından kullanılıyor. Diğerlerinin çoğu da çift kullanımlı yani hem sivil hem de askerler tarafından kullanılıyorlar. Bu uydular güvenlik ve savunmamızı desteklemek için kritik bilgiler sağlıyor.” diye konuştu.

Uyduların stratejik önemini anlatmak için Ukrayna’daki savaşı örnek gösteren Borrell, “Uydu görüntüleri ve iletişim, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve tüm halk için oyun değiştirici olduklarını gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)