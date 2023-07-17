Avrupa da yanıyor: Sıcaklık 48 dereceyi bulabilir

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında... Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken Doğu ve Orta Avrupa'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken, aşırı sıcakların gelecek birkaç hafta daha kıtada birçok ülkede etkili olması bekleniyor.

İspanya, İtalya ve Yunanistan, Avrupa’da sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İSPANYA’DA TURUNCU ALARM

Yaz mevsiminin 3. sıcak hava dalgasının bu hafta başından itibaren ülkenin büyük bölümünde hissedileceği İspanya’da sıcak hava dalgası, 30’dan fazla ili etkileyecek. Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Kurtuba ve Jaen’de Sivil Koruma ekipleri kırmızı alarm verirken, Granada, Sevilla, Mayorka, Madrid, Toledo, Albacete, Cuenca, Badajoz ve Ciuded Real’de ikinci derecede önemli turuncu alarmda olunacağı açıklandı.

Diğer yandan, iklim değişikliği kaynaklı yüksek sıcaklık ve kuraklık, İspanya’da tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor. Özellikle Endülüs ve Katalonya bölgelerinde kuraklıkla mücadele için su kesintileri yapılıyor. Ülkede baraj ve göletlerde kullanılabilir su oranının ortalaması yüzde 38’in altında bulunuyor.

İTALYA’DA YENİ SICAK HAVA DALGASI

İtalya’da geçen hafta etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklar, özellikle orta ve güney bölgelerde bu hafta da etkili olmaya devam edecek.

Ülkenin bugünden itibaren üçüncü bir sıcak hava dalgasından geçeceği ve sıcaklıkların zirveyi göreceği belirtiliyor. İtalya Hava Kuvvetleri Meteoroloji Biriminin paylaştığı verilere göre, başkent Roma’da hava sıcaklığının bugün 40, yarın da 42-43 dereceleri bulması bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) 13 Temmuz’da açıkladığı tahminlere göre de İtalya’nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklık bu hafta içinde 47-48 derecelere ulaşabilir.

Yunanistan’da ise perşembe gününden sonra termometreler tekrar 43 dereceyi görecek. Yunanistan’ın başkenti Atina’da 43 dereceyi bulan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor. Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edilmişti.

BALKANLAR DA KAVRULUYOR

Batı Balkan ülkelerinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle sokakların gündüz saatlerinde boş olduğu gözlemlendi. Sırbistan’da bugün “en sıcak günün” yaşanacağı ifade edilirken, hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Bulgaristan’ın 29 bölgesinden 24’ünde de “sarı alarm” ilan edildi.

Kıta Avrupası, sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede ağustos ortasına kadar sıcak yaz havasının beklenmediği açıklamasında bulundu. (AA)

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