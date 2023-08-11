Avrupa Komisyonu’nda fotoğraf skandalı: Milyonlarca para harcamışlar

Avrupa Komisyonu'nun finansal verilerinde dikkat çekici harcamalar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nde yasama sürecini başlatan ve AB’nin yürütme organı olarak AB kazanımlarını, bütçeyi ve programlarını uygulayan ve idari denetimden sorumlu olan Avrupa Komisyonu’nun bazı harcamaları Avrupa’da kriz çıkardı…

Her üye devletten bir kişinin yer aldığı ve 5 yıl için seçilen 27 üyenin olduğu Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılından bu yılın Nisan ayına kadar çok ciddi bir harcama yaptığı ortaya çıktı. Aşırı sağcı Alman AfD partisinden bir vekilin soru önergesi üzerine Avrupa Komisyonu’ndan resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 2019 yılından bu yılın Nisan ayına kadar Avrupa Komisyonu’nun üyelerinin fotoğraf ve videolarının çekimi için 2.75 milyon euro para harcandığı ortaya çıktı. Bu rakamın içinde fotoğrafçılar, video ekibi ve makyajın da olduğu açıklanırken, kuaför harcamaları ise bu meblağa dahil edilmedi.

Bütçe Komiseri Johannes Hahn, “Fotoğraf çekilmesi vatandaşlara işimizi anlatmak ve şeffaflığı sağlamak için gereklidir” denildi. Komisyonun 27 üyesinin bireysel olarak ne kadar harcadığına dair ise bir açıklama yapılmadı.

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