Avrupa monarşisi, son Yunan Kralı’nın cenazesinde buluştu

Yunanistan’ın son Kralı 2. Konstantinos için düzenlenen cenaze töreni, Avrupa'nın dört bir yanından monarşi üyelerini buluşturdu.

Sozcu.com.tr

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82 yaşında hayata veda eden Yunanistan'ın son Kralı 2. Konstantinos için bugün Atina'daki Metropolitan Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine törene, İngiltere Prensesi Anne, İspanya Kralı Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, eski İspanya Kralı Juan Carlos ve eşi Sofia ile beraber Hollanda, Belçika, Monako ve Lüksemburg'dan krallar ve kraliçeler katıldı.

Binlerce kişi de eski Kral'ın Yunan bayrağına sarılı tabutunu ziyaret etmek için sabah erken saatlerden itibaren katedralin önünde kuyruk oluşturdu.

Babası Kral Paul’ün ölümünün ardından 1964’te tahta çıkan Konstantinos, 1967’deki askeri darbe sonrası ülkeden kaçmıştı. Son Kral, cunta yönetiminin monarşiyi feshettiği 1973’e kadar Roma’da sürgün hayatı yaşamıştı.

2. Konstantinos, aynı zamanda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in kuzeni ve Prens William’ın da vaftiz babasıydı. Bir dönem Yunan vatandaşlığı iptal edilen eski Kral, Atina’ya dönmeden önce ailesiyle yıllarca Londra’da yaşadı.

Kronik kalp sorunları olan Konstantinos, son yıllarında tekerlekli sandalyeyle geziyordu.