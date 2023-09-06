Avrupa polisi: Türkiye suçlulara vatandaşlık vererek çetelerin ‘güvenli limanı’ oldu

Farklı ülkelerden uyuşturucu kaçakçılarının ve suçluların Türkiye’den vatandaşlık satın alarak adaletten kaçtığı yönündeki endişeler büyüyor. Belçika emniyetinden bir yetkili, "Türkiye'de herkesin neredeyse bir gecede para verip vatandaş olmasıyla ilgili artan endişeler var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda uyuşturucu kaçakçısının “Türkiye'den vatandaşlık satın alarak” yargılanmaktan kaçtığı haberleri gündemdeki yerini korurken ABD merkezli Vice News sitesi dikkat çeken bir haber yayınladı.

“Türkiye kokain kaçakçılarını barındırdığı yönünde yeni suçlamalarla karşı karşıya” başlıklı haberde, Avrupa emniyetinin de Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılarının iadesi taleplerini reddettiğini doğruladığı aktarıldı. Yazıda, Türkiye’nin altın vize politikasıyla aranan suçluların adaletten kaçmasını kolaylaştırdığına yönelik endişelerin arttığı ifade edildi.

‘BİR GECEDE VATANDAŞLIK’

Avrupa polisi, Belçika’nın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Bosnalı Sani al Murdaa ve ​​Arnavutluk’tan Fljamur Sinanaj’ın iade talebinin Türkiye tarafından reddedildiğini bildirdi. Tonlarca kokain kaçırmakla suçlanan bu iki kişinin Türkiye’den vatandaşlık satın aldığı belirtilirken Avrupalı yetkililer Türkiye’nin çeteler için “güvenli liman” haline geldiğini vurguladı.

İki kaçakçının Belçika’nın tutuklama emri çıkarması sonrası Türkiye’ye kaçıp 500 biner dolara Türk vatandaşlığı satın aldığı kaydedildi.

Belçika emniyetinden bir yetkili, “Birleşik Arap Emirlikleri uzun süredir kokain kaçakçısı şüphelilerini adalet önüne çıkarma konusunda ciddi bir sorun ama Türkiye’nin Altın Vize politikaları sonucu herkesin neredeyse bir gecede para verip vatandaş olmasıyla ilgili de artan endişeler var. Ayrıca Türkiye vatandaşlarının iadesini reddediyor” dedi.

Vice News, suçluların tutuklanmaktan kaçmak için Türk vatandaşlığı aldığı haberlerinin daha önce de gündeme geldiğine dikkat çekti. Vice News’in geçen sene yayınladığı, Türkiye’nin yatırım yapanlara ve ülkede mülk satın alanlara vatandaşlık vererek uluslararası suç çetelerinin yargılanmaktan kaçmasını sağladığı haberi de gündem olmuş ve tartışma yaratmıştı.

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